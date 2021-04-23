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Пандемия COVID-19

Жителям Саратовской области старше 65 лет рекомендовали работать удаленно до 10 мая

При этом режим самоизоляции для жителей старше 65 продлевается на три дня

САРАТОВ, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Саратовской области продлили режим самоизоляции, а также удаленной работы для граждан старше 65 лет, который ранее действовал до 26 апреля включительно. Об этом говорится в опубликованном правительством региона постановлении.

"Рекомендовать работодателям в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять в период с 1 мая 2021 года по 10 мая 2021 года перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации", - говорится в документе.

При этом режим самоизоляции для жителей старше 65 продлевается на три дня - до 30 апреля включительно.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 58 077 человек, выздоровели 52 640 человек.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия COVID-19
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