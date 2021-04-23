Срок лишения свободы за сбыт взрывных устройств может составить до 20 лет

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Законопроект, внесенный в Госдуму в пятницу группой депутатов и главой комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Бондаревым, предусматривает максимальный срок лишения свободы до 20 лет и штраф до 1 млн рублей за незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств. Текст размещен в думской электронной базе.

Изменения предложено внести в статью 222.1 Уголовного кодекса РФ, которая на сегодняшний день предусматривает максимальный срок лишения свободы до 12 лет за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Авторы предлагают разграничить данные деяния и установить, что "незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение" взрывчатки повлечет лишение свободы на срок от шести до восьми лет (сейчас - до пяти лет) со штрафом в размере до 100 тыс. рублей. Если преступление совершено группой лиц, с использованием служебного положения или интернета, то срок составит от восьми до 12 лет, а штраф - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Если деяние совершено организованной группой, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет, а штраф - от 500 тыс. до 800 тыс. рублей.

При этом незаконный сбыт взрывчатки будет наказываться лишением свободы от восьми до 11 лет со штрафом в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. При наличии ряда квалифицирующих признаков, включая сбыт через интернет, срок заключения составит от 10 до 15 лет, а штраф - от 500 тыс. до 800 тыс. рублей. Наиболее суровые санкции предусмотрены за сбыт, совершенный организованной группой: от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей.