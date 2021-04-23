В России за три года в 2,5 раза выросло число дел о реабилитации нацизма

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Число преступлений, связанных с реабилитацией нацизма, за три года выросло в России в 2,5 раза. Об этом говорится в докладе генерального прокурора РФ Игоря Краснова Совету Федерации, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"На протяжении последних трех лет отмечается увеличение количества фактов реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ). Если в 2018 году на учет поставлено 16 таких преступлений, в 2019 году - 22, то в 2020 году - уже 40", - указано в документе.

В нем отмечается, что сейчас возрастает актуальность проблемы защиты исторической памяти российского народа. Согласно пункту 79 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена указом президента РФ от 31 декабря 2015 года), "попытки фальсификации российской и мировой истории являются одним из способов размывания традиционных российских духовно- нравственных ценностей и ослабления единства многонационального народа России, что представляет собой одну из угроз национальной безопасности".

В рамках проекта "Без срока давности" Генеральной прокуратурой РФ совместно с СК, МВД и ФСБ России приняты меры по установлению обстоятельств вновь выявленных преступлений фашистов против мирных жителей. "В ходе этой работы отобраны и рассекречены архивные материалы о преступлениях участников нацистских карательных отрядов на территориях республик Карелия и Крым, Краснодарского края, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Ростовской областей. По выявленным фактам возбуждено шесть уголовных дел", - говорится в докладе генпрокурора.