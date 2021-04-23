EMA будет внимательно изучать все аденовирусные вакцины на предмет возможных осложнений

ГААГА, 23 апреля. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) намерена проводить тщательную проверку всех вакцин от коронавируса, основанных на аденовирусной технологии, на предмет возникновения осложнений. Об этом заявил в пятницу глава департамента ЕМА по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери, отвечая на вопрос о том, является ли образование тромбов побочным эффектом всех аденовирусных вакцин, и ожидаются ли аналогичные проблемы с российской вакциной "Спутник V".

"На данный момент мы не знаем механизм, который приводит к этим осложнениям, - подчеркнул он. - Мы проводим исследования, которые, как мы надеемся, смогут как можно скорее прояснить, что приводит к ним. Конечно, тот факт, что данные побочные эффекты выявлены у вакцин Janssen и AstraZeneca, обе из которых основываются на аденовирусной технологии, приведет к важности проверки других вакцин, основанных на такой же технологии, на предмет возникновения таких осложнений".

"Вместе с тем мы смотрим на все технологические платформы, чтобы понять, могут ли они также ассоциироваться с этими редкими осложнениями", - добавил Кавалери.