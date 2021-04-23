Губернатор Ситников ходатайствует о присвоении Костроме звания "Город трудовой доблести"

ТАСС, 23 апреля. Губернатор Костромской области Сергей Ситников принял решение направить президенту РФ Владимиру Путину ходатайство о присвоении Костроме звания "Город трудовой доблести". Экспертное заключение о наличии оснований для награждения выдала Российская академия наук, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Губернатор Костромской области поддержал инициативу фракции "Единая Россия" [в Костромской областной думе] и направит ходатайство президенту России Владимиру Путину по присвоению Костроме звания "Город трудовой доблести". Сегодня глава региона подписал соответствующее распоряжение", - говорится в сообщении на сайте областной администрации.

Документы, подтверждающие трудовой подвиг жителей Костромы, около года собирал областной архив. Экспертное заключение о том, что у Костромы есть основание претендовать на звание "Город трудовой доблести", выдала Российская академия наук, отметили в пресс-службе.

В годы Великой Отечественной войны костромские предприятия были переведены на выпуск продукции для фронта. Например, заводы "Рабочий металлист" и имени Красина производили механизмы для пистолетов-пулеметов ППШ, обеспечивали фронт боеприпасами, фанерный комбинат поставлял материалы для авиационной промышленности, несколько фабрик выпускали белье и сапоги для бойцов. "Около 400 жителей города были награждены орденами и медалями, тысячи - медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", - добавили в пресс-службе.

О звании

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года подписал закон о введении в России звания "Город трудовой доблести". Оно присваивается российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.