В Ингушетии в рамках Рамадана более 400 семей получили продуктовые наборы

МАГАС, 23 апреля. /ТАСС/. Более 400 малоимущих и многодетных семей в Ингушетии получили продуктовые наборы в рамках благотворительной акции "Единой России", приуроченной к священному для мусульман месяцу поста Рамадан, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Свыше 400 наборов, состоящих из 5 кг мяса и продуктов первой необходимости, получили сегодня малоимущие семьи Сунжи и Сунженского района. Благотворительное мероприятие провел сенатор от республики Белан Хамчиев при организационной поддержке партии "Единая Россия". Акция, приуроченная к месяцу Рамадан, охватила многодетные семьи, инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, одиноких пожилых людей - соответствующие списки были составлены муниципальными властями и имамами мечетей", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в доставке адресной помощи приняли участие главы населенных пунктов, депутаты, активисты "Молодой гвардии" и волонтерских движений республики.

"По словам представителей партии, мероприятия, направленные на поддержку семей, оказавшихся в трудном материальном положении, будут проводиться в течение всего священного месяца", - добавили в пресс-службе.

Пост в Рамадан считается одним из пяти столпов ислама (основным предписанием). В этот месяц мусульманам предписывается воздерживаться в светлое время суток от еды, питья, дурных слов и мыслей, усердно молиться, заниматься богоугодными делами, благотворительностью. Рамадан считается благословенным, поскольку в этот месяц Аллах ниспослал пророку Мухаммеду священную для мусульман книгу - Коран. Рамадан в 2021 году наступил с заходом солнца 12 апреля. Об окончании месяца и наступлении праздника Ураза-байрам будет свидетельствовать новолуние.