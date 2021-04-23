{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Нерабочие дни в мае и почти миллиард прививок в мире.
Нерабочие дни в мае и почти миллиард прививок в мире.
Нерабочие дни в мае и почти миллиард прививок в мире.
Нерабочие дни в мае и почти миллиард прививок в мире.
Нерабочие дни в мае и почти миллиард прививок в мире.
Пандемия COVID-19

Нерабочие дни в мае и почти миллиард прививок в мире. Главное о коронавирусе за 23 апреля

© AP Photo/Manu Fernandez
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксирован 4 744 961 случай заражения, из них новых — 8840. За сутки умерли 398 человек, за весь период — 107 501.
  • Дни между майскими праздниками сделают нерабочими.
  • В России провели более 127 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается около 511,8 тыс. человек.
  • Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России достаточно стабильна.
  • Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в семи регионах России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
  • В Совфеде сообщили, что регионам требуется 69,8 млн доз вакцины от коронавируса.
  • В Минобрнауки заявили, что вакцина "Ковивак" появится до 25 апреля в 18 регионах.
  • Приложение "Путешествую без COVID-19" может стать обязательным при въезде в Россию.
  • Россиян освободили от обязательного десятидневного карантина после прилета в Абу-Даби.
  • ЦБ рекомендовал страховщикам информировать обо всех условиях страхования от COVID-19.
  • У более 40% обследованных жителей Ямала выявили антитела к коронавирусу.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 075 242 случая заражения, из них новых — 2502.
  • Пункты вакцинации от коронавируса заработали в торговых центрах на выездах из Москвы.
  • В столице провели вакцинацию от коронавируса дипсостава зарубежных представительств.

Мир

  • Всего зафиксировано более 144,8 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Bloomberg: в мире сделан уже почти 1 млрд прививок от коронавируса.
  • В мире за неделю выявили 5,7 млн заболевших COVID-19. Это максимум с начала пандемии.
  • Индия обновила мировой антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки.
  • В Токио и еще трех префектурах Японии вновь введут режим ЧС до 11 мая.
  • Болгария с 1 мая разрешит доступ в страну иностранных туристов.
  • ЕЭК продлила до 30 июня 2022 года беспошлинный ввоз товаров для борьбы с коронавирусом.
  • Регулятор ЕС рекомендовал продолжать использовать вакцину AstraZeneca для обеих прививок.
  • В ФРГ готовы использовать вакцину "Спутник V" в случае ее одобрения регулятором ЕС.
  • В США еще одна женщина умерла, привившись вакциной Johnson & Johnson.
  • Житель острова Сардиния добился вакцинации только после объявления голодовки.
Теги
Пандемия COVID-19
В Ереване началось факельное шествие, посвященное 106-й годовщине геноцида армян
Тысячи ереванцев направились из центра города от площади "Свободы" в сторону мемориала
Читать полностью