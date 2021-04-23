Нерабочие дни в мае и почти миллиард прививок в мире. Главное о коронавирусе за 23 апреля

Россия
- Всего зафиксирован 4 744 961 случай заражения, из них новых — 8840. За сутки умерли 398 человек, за весь период — 107 501.
- Дни между майскими праздниками сделают нерабочими.
- В России провели более 127 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается около 511,8 тыс. человек.
- Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России достаточно стабильна.
- Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в семи регионах России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
- В Совфеде сообщили, что регионам требуется 69,8 млн доз вакцины от коронавируса.
- В Минобрнауки заявили, что вакцина "Ковивак" появится до 25 апреля в 18 регионах.
- Приложение "Путешествую без COVID-19" может стать обязательным при въезде в Россию.
- Россиян освободили от обязательного десятидневного карантина после прилета в Абу-Даби.
- ЦБ рекомендовал страховщикам информировать обо всех условиях страхования от COVID-19.
- У более 40% обследованных жителей Ямала выявили антитела к коронавирусу.
Москва
- Всего зафиксировано 1 075 242 случая заражения, из них новых — 2502.
- Пункты вакцинации от коронавируса заработали в торговых центрах на выездах из Москвы.
- В столице провели вакцинацию от коронавируса дипсостава зарубежных представительств.
Мир
- Всего зафиксировано более 144,8 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Bloomberg: в мире сделан уже почти 1 млрд прививок от коронавируса.
- В мире за неделю выявили 5,7 млн заболевших COVID-19. Это максимум с начала пандемии.
- Индия обновила мировой антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки.
- В Токио и еще трех префектурах Японии вновь введут режим ЧС до 11 мая.
- Болгария с 1 мая разрешит доступ в страну иностранных туристов.
- ЕЭК продлила до 30 июня 2022 года беспошлинный ввоз товаров для борьбы с коронавирусом.
- Регулятор ЕС рекомендовал продолжать использовать вакцину AstraZeneca для обеих прививок.
- В ФРГ готовы использовать вакцину "Спутник V" в случае ее одобрения регулятором ЕС.
- В США еще одна женщина умерла, привившись вакциной Johnson & Johnson.
- Житель острова Сардиния добился вакцинации только после объявления голодовки.