Власти Кипра объявили о введении самого жесткого карантинного режима с начала эпидемии

НИКОСИЯ, 23 апреля. /ТАСС/. Кабинет министров Республики Кипр на фоне усугубления эпидемической обстановки в стране принял в пятницу решение о введении с предстоящего понедельника самого жесткого карантинного режима за все время эпидемии COVID-19. Об этом сообщил по завершении заседания правительства министр здравоохранения Константинос Иоанну.

"Растущее число случаев приобретения инфекции в сочетании с интенсивным прессингом на систему здравоохранения из-за большого количества случаев госпитализации [инфицированных лиц] не может оставить нас равнодушными и требует сложных решений и радикальных мер, чтобы остановить распространение вируса в обществе", - пояснил он причину введения жестких ограничительных мер.

Новый режим вводится пока сроком на две недели - с 26 апреля по 9 мая. В этот период на острове будет расширено на два часа действие комендантского часа: он будет начинаться не с 23:00, как сейчас, а с 21:00 и завершаться в 05:00 следующего дня. В указанные две недели на острове закроются все промтоварные магазины. Также закроются все помещения ресторанов и кафе, однако предприятия общественного питания смогут торговать едой либо навынос, либо путем доставки продукции на дом.

Кроме того, на Кипре не будут работать ни театры, ни кинотеатры, ни парикмахерские, ни салоны красоты, ни спортивные залы, ни танцевальные или музыкальные школы. Участие в свадебных церемониях, крестинах и похоронах смогут принимать не более 10 человек. Церковные службы будут проводиться без прихожан, за исключением пасхального богослужения с 1 мая на 2 мая, когда во внутренние помещения храмов смогут войти до 50 человек. В эту ночь комендантский час начнется на четыре часа позже.

Также 1 и 2 мая прихожане смогут собираться во время богослужений возле храмов при соблюдении необходимых санитарных протоколов. В другое время любые сборы людей и проведение любых социальных мероприятий с физическим присутствием людей будут запрещены. В частных компаниях на рабочих местах смогут находиться не более 20% персонала.

Главным же моментом ужесточения карантинного режима в период с 26 апреля по 9 мая станет сокращение с двух до одного разрешенных в течение суток выходов из дома путем отправки СМС на специальный номер. В то же время поездки на работу, к врачу, ветеринару, а также посещение аптеки не будут браться в расчет.

Эпидемическая ситуация на острове

На Кипре повсеместное распространение получил британский штамм нового коронавируса, отличающийся более высокими темпами распространения. Суточный прирост инфицированных приблизился к 1 тыс. человек и, по мнению членов научно-консультативного комитета при Минздраве, в ближайшие дни, скорее всего, превысит эту черту.

За последнюю неделю доля заразившихся от числа протестированных лиц в провинции Лимасол выросла с 0,9 до 1,3%, в провинции Пафос - с 0,7 до 1%, в провинции Ларнака - с 1,1 до 1,5%, в провинции Фамагуста - с 0,7 до 0,9%, в провинции Никосия - с 0,8 до 1,3%.