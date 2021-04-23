ОНК Москвы поддержала запрет наблюдателям раскрывать данные заключенных без их согласия

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы поддерживает изменения, вносимые в кодекс этики наблюдателя, запрещающие членам ОНК разглашать данные заключенных без их согласия. Об этом ТАСС рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.

"ОНК Москвы поддержит изменения кодекса этики. Стоит отметить, что в старой и новой редакции кодекса этики есть статья 2.3, которая гласит, что "члены ОНК должны строго руководствоваться нормами, установленными законодательством по использованию персональных данных лиц, находящихся в местах принудительного содержания". Некоторые часто пренебрегали этой нормой и позволяли себе ее трактовать по-разному. К слову, соответствующие разрешения на разглашение информации о заключенных в СМИ в ОНК брали и раньше, и проблем с этим никогда не было. ОНК в первую очередь действует и должна действовать в интересах заключенных", - сказал Мельников.

По его словам, разглашением личных данных заключенных без их согласия можно подорвать доверие общества к институту ОНК.

"Надеюсь на то, что новая редакция кодекса этики заставит все же работать правозащитников не на цитируемость и узнаваемость, а на защиту прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания", - подчеркнул ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Ранее сообщалось о принятии кодекса этики наблюдателя, который запрещает членам ОНК разглашать личные данные заключенных без их согласия. За нарушение этого правила наблюдателю могут объявить выговор и даже исключить из комиссии.