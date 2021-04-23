Депутаты предложили возвращать пенсионерам 50% стоимости туров по РФ по программе кешбэка

СЕЛО САМБЕК /Ростовская область/, 23 апреля. /ТАСС/. Депутаты регионов Юга и Северного Кавказа, входящие в Южно-Российскую парламентскую ассоциацию, предложили возвращать неработающим пенсионерам 50% стоимости путешествия по России в рамках программы туристического кешбэка, следует из решения, принятого участниками заседания Совета Южно-Российской парламентской ассоциации.

В пятницу в Ростовской области прошло заседание Совета Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА), посвященное 20-летию со дня ее образования. Основной темой мероприятия стало обсуждение послания президента России Владимира Путину Федеральному собранию, на основе которого члены ЮРПА подготовили 12 предложений. Данные инициативы будут направлены на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

"Рекомендовать федеральным органам государственной власти учесть следующие предложения членов Южно-Российской парламентской ассоциации: <…> Решение президента РФ о продлении программы, по которой гражданам возвращается 20% их затрат на туристические поездки по России, безусловно, будет способствовать созданию благоприятных условий для развития внутреннего туризма и укрепления здоровья населения. В реализации данного направления особенно важным представляется обеспечение доступности отдыха в России для социально незащищенных категорий граждан, в том числе для неработающих пенсионеров. В этой связи предлагается в рамках программы туристического кешбэка предусмотреть право неработающих пенсионеров получать возврат стоимости туристической поездки по России в размере 50%", - говорится в тексте документа.

Поддержка семей с детьми

Также депутаты предложили установить в качестве безусловного основания для совместной госпитализации ребенка старше четырех лет и сопровождающего наличие у ребенка инвалидности. Депутаты отметили, что необходимо исключить для таких детей требования о наличии любых других медицинских показателей, которые в данный момент нужны для совместной госпитализации. Также депутаты считают необходимым на законодательном уровне определить единый порядок и финансирование обеспечения бесплатным питанием детей-инвалидов, вне зависимости от места их обучения. Кроме того, депутаты регионов Юга РФ выступили с предложением обеспечить бесплатный проезд детям до семи лет в пригородных электричках.

"В настоящее время бесплатный проезд в городских и пригородных электричках установлен для детей до пяти лет, в то время как проезд в городских автобусах, трамваях и троллейбусах является бесплатным для детей до семи лет. В субъектах Российской Федерации также отсутствует единообразный подход к предоставлению льгот на проезд в электричках для детей от пяти до семи лет, что по сути приводит к отсутствию равенства социальных прав семей", - говорится в документе.

О программе туристического кешбэка

Продажи туров с кешбэком за отдых в России возобновились 18 марта и продлятся до 15 июня. Отправиться в путешествие можно до 30 июня. Приобрести можно как пакетный тур, так и только проживание или круиз. Кешбэк составляет 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Оплатить путешествие необходимо онлайн картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности этой платежной системы. Возврат части средств осуществляется автоматически на эту карту в течение пяти дней.

По данным Ростуризма программой стимулирования внутренних туристических поездок (туристический кешбэк) с момента запуска в августе 2020 года воспользовались более 1 млн россиян, туристам вернулось почти 4 млрд рублей.