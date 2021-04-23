Сочи готовится принять на майские праздники до 200 тыс. гостей

СОЧИ, 23 апреля. /ТАСС/. Сочи намерен принять до 200 тыс. туристов в период майских праздников, что на четверть больше, чем в майские праздники 2019 года. Город готовится к началу туристического сезона, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Сочи в пятницу.

В 2019 году в период майских праздников Сочи посетили 150 тыс. гостей. В 2020 году отели и санатории в это время не принимали гостей из-за пандемии коронавируса.

"На майские праздники в Сочи ожидается до 200 тыс. гостей. Город и предприятия туристической отрасли готовятся самым серьезным образом, идут работы по благоустройству, готовятся к открытию пляжи. Для нас это большая ответственность", - сказала собеседница агентства.

Активный туристический сезон на курорте начнется с мая. За период с мая по сентябрь курорт намерен принять более 4 млн туристов. На территории города ведется уборка, обновление уличной мебели, фонарных столбов, а также малых архитектурных форм.

Ранее сообщалось, что 33 пляжа, расположенные во всех районах Сочи, получили экологические знаки "Голубой флаг", что говорит о чистоте берега и воды и безопасности. Флаги прибудут в Сочи в середине мая.

Сочи - один из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье популярны программы санаторно-курортного отдыха. В зимний туристический сезон загрузка гостиниц и отелей составила порядка 85%.