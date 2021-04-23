Потомок Шарля де Голля стал участником поисковой экспедиции под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 23 апреля. /ТАСС/. Потомок генерала и политика Шарля де Голля, которого считают символом французского сопротивления, 25-летний Бертран де Голль стал участником экспедиции, посвященной поиску и перезахоронению погибших в Сталинградской битве. Об этом он рассказал корреспонденту ТАСС.

Ранее сообщалось, что поисковые работы начались в среду вблизи поселка Степной Городищенского района Волгоградской области, на высоте 154,2 м над уровнем моря.

"Узнав об этой экспедиции от отца и Пьера Малиновски (президента Фонда развития русско-французских исторических инициатив - прим. ТАСС), я приехал в Россию, чтобы помочь в раскопках. Считаю, что это мой долг перед теми, кто погиб во Второй мировой войне. Эта война не обошла стороной никого, отразилась она и на всей моей семье", - сказал он.

По словам Бертрана, он работает в сфере недвижимости, но интересуется археологией. Во Франции ею запрещено заниматься людям, которые не имеют спецобразования. Поисковые работы под Волгоградом, на месте ожесточенных боев, увлекли его, и он хотел бы участвовать в раскопках и в дальнейшем.

Число поисковиков сейчас увеличилось до 40, это представители делегации Фонда развития русско-французских исторических инициатив и российские команды поисковиков Волгоградской, Свердловской областей, Республики Татарстан. По состоянию на пятницу найдены останки 19 советских бойцов и двух солдат армии противника. Останки советских солдат будут переданы на захоронение на Россошинское военное мемориальное кладбище советских воинов, погибших под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны. Останки солдат противника передададут народному союзу Германии по уходу за воинскими захоронениями, они будут погребены на немецком кладбище, уточнил ТАСС председатель регионального отделения организации "Поисковое движение России" в Волгоградской области, руководитель экспедиции Андрей Орешкин.

Проект "Сталинград - 2021" реализуется Фондом развития русско-французских исторических инициатив совместно с Минобороны РФ, Минкультуры РФ, властями Волгоградской области, а также Национальным центром научных исследований (Франция) и Национальным институтом превентивных археологических исследований (Франция). Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над Германией.