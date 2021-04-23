РФ в 2020 году получила из-за рубежа ответы на 240 запросов об имуществе коррупционеров

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Зарубежные страны в 2020 году исполнили 240 запросов из России об оказании правовой помощи для розыска имущества фигурантов уголовных дел о коррупции. Об этом говорится в докладе генерального прокурора РФ Игоря Краснова Совету Федерации, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"В 2020 году исполнено 240 запросов российских правоохранительных органов с целью установления за рубежом объектов движимого и недвижимого имущества, банковских счетов и других активов, по 31 из них получена значимая информация об объектах собственности и о других активах фигурантов", - говорится в докладе. Так, с помощью Интерпола на Сейшелах установлены компании, бенефициарами которых являются супруга и сын фигуранта по уголовному делу, возбужденному Следственным комитетом по факту хищения 915 млн рублей бюджетных средств с причинением ущерба Эрмитажу.

Только Генпрокуратура России с целью выявления и ареста активов фигурантов уголовных дел направила в 2020 году за рубеж 95 запросов (в 2019 году - 84 запроса), в 49 из них содержались просьбы об аресте имущества и счетов в банках (в 2019 году - в 32 из них). Компетентными органами иностранных государств исполнено 56 таких запросов, в том числе 11 - об аресте активов.

Проверки чиновников

Кроме того, отмечается в докладе, Генпрокуратура стала развивать практику направления запросов вне уголовных дел - в рамках процедур проверок чиновников. "В 2020 году в рамках проверок соблюдения требований антикоррупционного законодательства, по результатам которых приняты меры по получению сведений о наличии у проверяемых лиц счетов и финансовых инструментов в иностранных банках, движимого и недвижимого имущества за рубежом, а также гражданства (вида на жительство) иностранного государства, об их участии в деятельности иностранных юридических лиц, Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено 48 международных запросов вне уголовно-правовой сферы в компетентные органы Германии (9), Чехии (8), Испании (5), Италии (4), США (4), Черногории (4), Кипра (3), Армении (3), Великобритании (2), Таиланда (2), Швейцарии (2) и Украины (2)", - говорится в докладе. Исполнено 22 таких запроса. Необходимая информация о счетах и финансовых инструментах в зарубежных банках, видах на жительство, а также движимом и недвижимом имуществе предоставлена компетентными органами Армении, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Черногории, Кипра и Чехии. Германия, Чехия и Черногория дополнительно предоставили копии документов и выписки из реестров, подтверждающие сделки с зарубежной недвижимостью.

"Принятые меры позволили, несмотря на общее снижение активности правоохранительных органов в рамках оказания взаимной правовой помощи, интенсифицировать работу по выявлению и аресту преступных активов за рубежом", - отмечается в докладе. Для более эффективной работы по возврату активов из-за рубежа в Генпрокуратуре в ноябре прошлого года создана рабочая группа, к деятельности которой привлечены Следственный комитет, МВД, ФСБ, ФТС, ФНС, Росфинмониторинг, МИД, Минюст, Верховный суд, Банк России и Агентство по страхованию вкладов.