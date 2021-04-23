В Египте сообщили о принятых мерах для безопасности туристов в условиях пандемии

КАИР, 23 апреля. /ТАСС/. Министерство туризма и древностей Египта приветствовало в пятницу решение об открытии авиасообщения между городами РФ и египетскими курортами. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Соха Бахгат.

"Мы приветствуем решение о возобновлении чартерного сообщения между Россией и египетскими курортами и ждем прибытия первой российской туристической делегации", - сказала она ТАСС.

По словам Сохи Бахгат, в условиях пандемии египетские власти приняли все необходимые профилактические меры, чтобы обезопасить туристов. "Вакцинация работников туристического сектора осуществляется в рамках кампании по иммунизации населения от коронавируса, - напомнила она. - Кроме того, сертификаты безопасности здоровья являются одним из важных условий для функционирования отелей в дополнение к регулярным проверкам гостиниц и туристических комплексов в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде". Кроме того, для прибывающих туристов важно наличие ПЦР-тестов, на курортах этот тест можно сделать на месте.

Подготовка к возвращению россиян

Как сообщила глава управляющей компании по туризму и отелям Мерват Хутбы, возвращение россиян крайне важно для египетского туризма. "Возвращение россиян будет стимулировать египетский туризм и способствовать развитию туристического климата в Египте, - сказала она. - Египетский туризм пережил тяжелый кризис из-за негативных последствий пандемии".

Кроме того, как заявил ТАСС бывший глава египетского Управления по продвижению туризма Хишам ад-Дамири, после решения о возобновлении прямых полетов на курорты туристические компании обязаны подготовить пакет подходящих туристических программ для привлечения российских туристов. "Уже с начала этого года наблюдается состояние определенного оптимизма по поводу скорого возвращения россиян, и большинство отелей, я думаю, уже подготовило по согласованию с крупными компаниями пакеты соответствующих программ до конца октября", - отметил он.

По словам ад-Дамири, возвращение российского туризма, несомненно, положительно скажется на туристическом секторе Египта. "До 2015 года доля россиян составляла от 25 до 30% въездного туризма в Египет, - напомнил он. - После закрытия авиасообщения с Россией Египту удалось открыть новые направления, но российский рынок всегда оставался в приоритете из-за большого притока туристов". При этом, допускает эксперт, в любом случае возвращение российского туризма в прежних объемах будет происходить постепенно с учетом в том числе пандемии нового коронавируса.