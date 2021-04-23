Постпредства РФ и Белоруссии при ООН запускают проект в память о катастрофе в Чернобыле

ООН, 23 апреля. /ТАСС/. Постоянные представительства России и Белоруссии при ООН при информационной поддержке ТАСС запускают в соцсетях проект к Международному дню памяти о чернобыльской катастрофе, чтобы показать последствия страшной катастрофы и работу по ее ликвидации. Об этом сообщил ТАСС в пятницу пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

@RussiaUN и @BelarusUNNY вместе с @tass_agency запускают проект #Чернобыль35 по случаю Международного дня памяти о чернобыльской катастрофе, чью3️⃣5️⃣-летнюю годовщинуотмечает в этом году. Мы покажем редкие архивные и современные фотоснимки зоны аварии и затронутых ей районов. pic.twitter.com/9jFVu1YTk4

"Постпредство России и Беларуси при ООН запускают в социальный сетях - Twitter, Facebook - совместный документальный проект "Чернобыль35", посвященный 35-летней годовщине крупнейшей трагедии в истории атомной отрасли. Он завершится 26 апреля, в Международный день памяти о чернобыльской катастрофе, - сказал он. - В рамках этой инициативы, реализуемой при информационной поддержке ТАСС, мы покажем редкие архивные фотографии из фондов информагентства".

Стржижовский отметил, что корреспонденты ТАСС были среди первых представителей СМИ, допущенных на место аварии на Чернобыльской АЭС. "Несмотря на огромные риски для здоровья и жизни, они с честью выполнили свой профессиональный долг, - продолжил он. - Благодаря самоотверженной работе фоторепортеров мир получил возможность увидеть последствия страшной катастрофы и работу по их ликвидации".

Представитель постпредства РФ добавил, что в рамках проекта будут представлены фотоснимки, сделанные уже в наше время и показывающие, как затронутые аварией территории выглядят сейчас, спустя 35 лет после трагедии.