YouTube заблокировал несколько видео RT на английском языке

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Видеохостинг YouTube заблокировал четыре видео телеканала RT на английском языке, теперь каналу неделю запрещено делать прямые трансляции, сообщается в официальном Telegram-канале RT на русском языке в пятницу.

"YouTube заблокировал четыре видео на английском канале RT. Теперь нам неделю запрещено публиковать видео или делать прямые трансляции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что причиной блокировки послужила якобы дезинформация о COVID-19 и что заблокированные видео старые. "Что из этого является "дезинформацией", YT [YouTube] не пояснил", - написано в Telegram-канале RT.