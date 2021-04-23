В Google объяснили, почему YouTube заблокировал часть контента RT

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. YouTube заблокировал часть контента телеканала RT в том числе из-за несоблюдения правил распространения медицинской информации о коронавирусе. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Google.

"Мы удалили часть контента и вынесли предупреждения каналам RT из-за нарушений политик, включая "Правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19". Контент также не содержал контекста, необходимого для удовлетворения наших требований EDSA (образовательного, документального, научного и художественного контента) и сохранения на платформе", - говорится в сообщении пресс-службы Google.

В тексте отмечается, что у YouTube есть правила, призванные обеспечивать безопасность пользователей, и что в этих правилах подробно описывается, какой контент разрешен на платформе. "Мы применяем эти политики одинаково по всему миру, независимо от того, в какой стране он [контент] был создан", - пояснили в пресс-службе.

YouTube в пятницу заблокировал четыре видео телеканала RT на английском языке, каналу в течение недели запрещено вести прямые трансляции. Как отмечается в Telegram-канале RT, видео заблокированы "якобы за дезинформацию о COVID-19".