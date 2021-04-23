В Мексике заявили о заинтересованности в расфасовке "Спутника V" в стране

МЕХИКО, 23 апреля. /ТАСС/. Мексика поддерживает тесные связи с Российским фондом прямых инвестиций и заинтересована в том, чтобы расфасовывать и даже производить вакцину от коронавируса "Спутник V" на своей территории. Об этом заявил в пятницу глава МИД республики Марсело Эбрард в интервью журналистам российских СМИ.

"Да <...>, есть значительный прогресс [в этом направлении]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По словам министра, необходимая работа идет по линии мексиканской государственной фармацевтической компании Birmex. Деталей переговорного процесса глава внешнеполитического ведомства не привел.

Эбрард отметил, что Мексика "высоко оценивает качество российских технологий" и произведенные в РФ вакцины от коронавируса "вне всякого сомнения входят в число лучших из тех, что доступны в мире в настоящее время".

О визите в Москву

Министр иностранных дел Мексики в ближайшее время отправится в Россию с рабочим визитом, в ходе которого проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как ожидается, он также встретится с представителями структур, занимающихся разработкой, производством и распределением вакцины "Спутник V", и посетит Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Встреча с Лавровым состоится 28 апреля. Эбрард намерен провести переговоры по широкому кругу вопросов развития сотрудничества.

"Мы обсудим, как мы можем вместе противодействовать пандемии", - сказал глава внешнеполитического ведомства. В ходе переговоров также будут затронуты темы, касающиеся будущего многосторонних организаций после пандемии и работы Мексики в качестве временного председателя Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). Кроме того, Эбрард намерен обсудить ряд проблем, связанных с разработкой вакцин от коронавируса, а также сотрудничество в области освоения внеземного пространства в мирных целях в свете создания регионального космического агентства.

"У нас <...> очень хорошие отношения с Китаем, с Россией, с Индией, со многими странами мира и, конечно, с США, нашим главным экономическим партнером, мы понимаем, что Мексика <...> быть должна открыта к развитию самых лучших отношений с каждым государством, - указал Эбрард. - Россия - великая страна, очень важная цивилизация и очень значимая культура, и мы должны <...> развивать отношения с ней".

По словам министра, пандемия привела к тому, что число поездок между Россией и Мексикой сократилось, "затормозились отношения между двумя обществами", как и везде в мире. В то же время он подчеркнул, что произошло сближение между Москвой и Мехико, Россия проявила готовность сотрудничать в сфере обеспечения доступа к вакцинам. Эбрард добавил, что после завершения пандемии обе страны будут продвигаться на пути развития двустороннего взаимодействия.