В Подмосковье 24 апреля пройдет общеобластной субботник

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Жители Московской области смогут принять участие в общеобластном субботнике в Московской области, который состоится во всех городских округах 24 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"Традиционно в последнюю субботу апреля мы проводим общеобластной субботник. В этом году он пройдет 24 апреля. Приглашаем всех жителей помочь с уборкой дворов и улиц, парков и скверов, привести в порядок памятники и лавочки", - процитировали в пресс-службе министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

Как рассказали в пресс-службе, в каждом городском округе выбрали центральную площадку для проведения субботника. Ознакомиться с адресами площадок можно на сайте Министерства благоустройства Подмосковья.

"Для того, чтобы каждый желающий мог принять участие в общеобластном субботнике, все муниципальные образования обеспечены необходимыми инструментами и инвентарем - более 4,8 млн единиц. Так, например, заготовлено более 24 тыс. граблей, 30 тыс. лопат, 73 тыс. метел, 1,5 млн мешков для мусора, 450 тыс. пар перчаток, 3,2 тыс. тачек", - рассказали в пресс-службе.

Отходы направят на переработку

По данным пресс-службы зампредседателя правительства Подмосковья Евгения Хромушина, собранные в ходе общеобластного субботника в Московской области твердые коммунальные отходы направят в комплексы по переработке отходов (КПО). Такая процедура будет организована в регионе впервые.

"Для этого у нас создана современная инфраструктура по проработке отходов. В день субботника региональные операторы перейдут на усиленный режим работы, будет привлечен дополнительный персонал, выведена усиленная группировка мусоровывозящей автотехники, выставлен дополнительный парк контейнеров и усилен график вывоза отходов", - приводятся в сообщении слова Хромушина.

Муниципальные субботники

Как напомнили в пресс-службе регионального министерства по благоустройству, 3, 10 и 17 апреля в городских округах Подмосковья состоялись муниципальные субботники. Представители коммунальных служб совместно с неравнодушными жителями приводили в порядок объекты памяти Великой Отечественной войны, убирались в парках и на общественных пространствах, во дворах, а также на объектах социальной инфраструктуры. Участниками муниципальных субботников стали более 500 тыс. человек.