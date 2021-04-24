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Пандемия COVID-19
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Бразильский регулятор 26 апреля рассмотрит вопрос об импорте "Спутника V"

Национальное агентство по санитарному надзору рассмотрит вопрос по запросу нескольких штатов страны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 апреля. /ТАСС/. Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) 26 апреля рассмотрит вопрос о возможности импорта российской вакцины от коронавируса "Спутник V" по запросу нескольких штатов страны. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте регулятора.

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Как уточняется, внеочередное заседание запланировано на 18:00 (00:00 27 апреля мск). В пресс-службе Anvisa отмечают, что проведение заседание обусловлено соответствующим судебным предписанием.

13 апреля судья Федерального верховного суда Бразилии Рикарду Левандовский разрешил ввозить в страну "Спутник V", если до конца апреля регулятор не примет решение насчет возможности применения этого препарата. Таким образом он удовлетворил соответствующее ходатайство властей штата Мараньян, а 23 апреля он же выдал регулятору аналогичное предписание по ходатайству штатов Амапа, Пиауи и Сеара (в случае запросов последних Anvisa отведено 30 дней на принятие решения). Ранее власти этих регионов участвовали в совместной с другими северо-восточными штатами Бразилии закупке российской вакцины, которая до сих пор не одобрена Anvisa.

Бразильский регулятор объясняет проволочки с рассмотрением заявки на регистрацию "Спутника V" отсутствием полного комплекта документов на препарат. 26 марта бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica, представляющая в стране Российский фонд прямых инвестиций, направила в Национальное агентство по санитарному надзору новый запрос на регистрацию вакцины. На следующий день регулятор сообщил о приостановке на неопределенное время рассмотрения заявки, сославшись на отсутствие части требуемых для этого документов. Агентство уже не впервые приостанавливает рассмотрение заявки в отношении "Спутника V", в связи с чем владелец Uniao Quimica Фернанду Маркес упрекал надзорное ведомство в том, что это делается намеренно, в интересах производителей других вакцин.

С 17 по 23 апреля делегация бразильского регулятора находилась в России для инспекции предприятий во Владимире и Уфе, где изготавливают "Спутник V". Целью визита бразильских экспертов было получение недостающих данных о производстве российского препарата для последующего анализа заявки на его регистрацию для экстренного использования в условиях ЧС, а также импорта в Бразилию.

Теги
БразилияРоссияПандемия COVID-19
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