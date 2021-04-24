{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Эксперт: нерабочие дни в мае не спровоцируют заболеваемость COVID-19 при соблюдении правил

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов напомнил, что ведомство ежегодно дает рекомендации, как безопасно провести майские праздники

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Нерабочие дни между майскими праздниками не спровоцируют заболеваемость коронавирусной инфекцией в России, если россияне будут придерживаться санитарных правил по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Не спровоцирует, если мы все продолжим придерживаться санитарных правил", - сказал он.

Горелов напомнил, что Роспотребнадзор ежегодно дает рекомендации, как безопасно провести майские праздники. В условиях пандемии, по его словам, в первую очередь нужно соблюдать противоэпидемические меры.

"Не важно, где вы проводите выходные, на даче или дома. Не надо забывать, что большое скопление людей является потенциально опасным, хотя на открытом воздухе риск инфицирования все же ниже, чем в помещениях. Поэтому лучше избегать посещения многолюдных общественных мест, торговых центров, общественного транспорта. А если все же решили пригласить гостей или сами собрались в гости, не забывайте надеть маску", - отметил он.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
В постпредстве РФ рассказали о восстановлении условий для жизни на землях под Чернобылем
В постпредстве сообщили, что реализация программы Совместных действий на 2019-2022 годы профинансирована за счет бюджета Союзного государства России и Белоруссии в объеме $13 млн
Читать полностью