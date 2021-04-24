В постпредстве РФ рассказали о восстановлении условий для жизни на землях под Чернобылем

ООН, 24 апреля. /ТАСС/. Россия и Белоруссия предпринимают усилия для восстановления жизни на территориях, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС 35 лет назад. О ходе этой работы рассказал на заседании Межучрежденческой целевой группы ООН по Чернобылю в пятницу заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Чумаков.

"Сейчас идет реализация программы Совместных действий на 2019-2022 годы, - сказал он. - Она профинансирована за счет бюджета Союзного государства России и Белоруссии в объеме $13 млн. Ее цель заключается в том, чтобы создать безопасные условия для жизни людей в зараженных радиацией областях, улучшить системы радиационной безопасности для людей и сельского хозяйства, создать условия для возвращения зараженных радиацией территорий к нормальной. С этой целью предпринимается комплекс совместных действий, исследований и работ".

Чумаков добавил, что в планах развитие технологических решений, которые помогут сократить уровень радионуклидов в продуктах, выращиваемых на оказавшихся в зараженной зоне землях. "Будут проведены инспекции территорий в зоне отчуждения на предмет изучения возможности их возвращения к нормальный хозяйственный оборот, идет совместная работа по радиоэкологическому мониторингу земель, подвергшихся заражению. Эти работы предпринимаются в Гомельской и Могилевской областях Белоруссии и Брянской области России", - продолжил дипломат.

Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивное загрязнение распространилось на площади до 200 тыс. кв. км. Были загрязнены территории Украины, Белоруссии, европейской части России и Молдавии.