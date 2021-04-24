"Голосом" парада Победы станет ученик Евгения Хорошевцева Антон Сунцов

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Диктором парада Победы вместо умершего в прошлом году народного артиста России Евгения Хорошевцева станет в этом году его ученик Антон Сунцов. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к подготовке мероприятия.

"Озвучит текст для парада Победы ученик Хорошевцева диктор Антон Сунцов", - сказал источник.

Сунцов родился 21 сентября 1982 года. Учился в Международном институте экономики и права. Выпускник Учебного центра кино и телевидения UHD (Москва) по программе "Звукорежиссура". Диктор, руководитель звукозаписывающей студии Stream Sound Records.

Народный артист России Евгений Хорошевцев, которого называли официальным голосом Кремля умер 13 декабря 2020 года на 77 году жизни. С 2000 года он работал диктором протокольных мероприятий президента РФ, с 2006 года - ведущий парадов Победы и международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".