Эксперт не советует отдыхать сейчас за рубежом из-за ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу нестабильна, поэтому сейчас не лучшее время для туристических поездок за рубеж. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация нестабильна, то сейчас не лучшее время для отдыха за границей", - сказал он.

Горелов подчеркнул, что то, какой будет эпидситуация после майских праздников, зависит от соблюдения гражданами санитарных правил и активной вакцинации от коронавируса.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой поддержал предложение сделать дни между майскими праздниками нерабочими.