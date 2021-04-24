К 9 мая более 33 тыс. ветеранов получат выплату в размере 10 тыс. рублей

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Более 33 тыс. участников и инвалидов Великой Отечественной войны (ВОВ) получат выплаты ко Дню Победы в размере 10 тыс. рублей. Об этом в субботу пишет "Российская газета" со ссылкой на данные Пенсионного фонда РФ (ПФР).

По данным издания, 33,2 тыс. россиян, принимавших непосредственное участие в ВОВ и в настоящее время проживающих на территории РФ и Прибалтики, смогут получить данные выплаты в текущем году.

Как уточнили в ПФР, выплаты ветераны получат одновременно с пенсией. Эти средства перечисляются в соответствии с указом президента РФ "О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы", который был подписан в 2019 году.