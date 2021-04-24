Облачная погода, дождь и до 9 градусов тепла ожидаются в Москве 24 апреля

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, дождь и до плюс 9 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 7-9 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до нуля градусов.

Ветер западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах плюс 5 - плюс 10 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.