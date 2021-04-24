Во Владивостоке появился сквер памяти почетного гражданина города Якова Кана

ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля. /ТАСС/. Сквер памяти, посвященный участнику Великой Отечественной войны и почетному гражданину города Якову Кану, появился во Владивостоке в рамках международной акции "Сад памяти", посвященной подвигу погибших в Великую Отечественную войну. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства Приморья.

"Сад памяти" появился в одном из красивейших мест Владивостока - на площадке рядом с Приморской сценой Мариинского театра, откуда открываются прекрасные виды на бухту Золотой Рог и одну из ключевых достопримечательностей города - Золотой мост. Активисты высадили липу, сосну, голубую ель и абрикосы - всего 56 растений. В работе принимали участие студенты владивостокских филиалов Российской таможенной академии и Дальневосточного юридического института МВД России, представители регионального отделения движения "Волонтеры Победы" и Молодежного ресурсного центра Владивостока, школьники школы № 32 Владивостока и инициативные граждане", - сообщила пресс-служба.

Яков Кан - участник Финской войны, в Великую Отечественную войну воевал на Ленинградском фронте. Он был председателем Владивостокского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, почетным гражданином Владивостока.

"Одна из сфер деятельности, которой Яков Григорьевич уделял особое внимание, - патриотическое воспитание молодежи. Встречи со школьниками, призывниками - он воспринимал эту работу как необходимую составляющую подготовки защитников страны. Яков Кан посвятил более четверти века ветеранскому движению. Его общий трудовой стаж составил более 70 лет. Героя не стало в апреле 2014 года. В марте ему исполнился бы 101 год", - говорится в сообщении.