Число жителей Донбасса с гражданством РФ может увеличиться почти вдвое до конца 2021 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апреля. /ТАСС/. Количество жителей Донецкой и Луганской народных республик, получивших в упрощенном порядке гражданство РФ, до конца 2021 года может увеличиться почти вдвое - до 1 млн человек, рассказал в субботу ТАСС заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"На сегодняшний день гражданами РФ, проживающими на территории Донбасса, являются 538 тыс. человек, - сказал собеседник агентства. - По прогнозам, которые сегодня существуют, и по тем заявлениям, которые сегодня есть, до конца текущего года до 1 млн жителей Донбасса станут гражданами РФ".

Как отметил Водолацкий, периодически на территории народных республик фиксируются всплески интереса к получению российского гражданства. "После заявлений должностных лиц Украины, в частности [президента Владимира] Зеленского, о том, что Украина силовым методом "наведет порядок" на юго-востоке Украины, резко возрастает количество жителей народных республик, желающих получить гражданство РФ", - отметил депутат.

По словам собеседника агентства, за два года удалось выработать систему четкого взаимодействия Главного управления по вопросам миграции МВД России и соответствующих служб Луганской и Донецкой народных республик по оформлению документов на получение гражданства РФ. "В начале были определенные трудности, проблемы, люди просто не знали и не понимали, куда обращаться, по какому идти пути. На сегодняшний день все бюрократические барьеры сняты, идет очень активный процесс получения гражданства РФ", - сказал депутат Госдумы.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ упрощает процесс получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Первые паспорта были выданы 14 июля. Выдача документов производится в Ростовской области.