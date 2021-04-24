В Краснодарском крае подготовили достаточный запас лекарств к курортному сезону

КРАСНОДАР, 24 апреля. /ТАСС/. Медицинские организации Краснодарского края готовы к наплыву туристов в курортный сезон 2021 года в период пандемии, в больницах региона имеется достаточный запас лекарственных средств, создан необходимый коечный фонд, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось, что стабильная эпидемиологическая обстановка, эффективность принимаемых мер и их соблюдение позволяют открыть курортный сезон в Краснодарском крае с 1 мая. Всего в 2021 году регион планирует принять не менее 18 млн отдыхающих.

"Медорганизации Краснодарского края готовы к росту [числа] приезжающих в регион туристов. Медицинский персонал готов к любому развитию ситуации с коронавирусом. На случай заражения в медицинских организациях, подведомственных министерству, имеется достаточный запас лекарственных препаратов, создан в достаточном объеме необходимый коечный фонд", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в настоящее время эпидемическая ситуация на территории региона стабильна. Также в пресс-службе отметили, что в случае ухудшения ситуации министерством будут проведены необходимые мероприятия по развертыванию дополнительного коечного фонда для пациентов с коронавирусом и пневмонией.

По данным на утро субботы, в Краснодарском крае было подтверждено 44 773 случая заражения коронавирусом, выздоровели 39 373 человека, умерли 2 589. На протяжении последней недели в регионе фиксируется около 100 новых случаев заражения в сутки. Всего в 17 инфекционных госпиталях развернуто 3 460 коек, из них свободно 23% - 794 койки.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводили мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.