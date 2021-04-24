Опрос: более 60% российских выпускников определились с вузом и направлением подготовки

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Более 60% выпускников российских школ уже определились с вузом и направлением подготовки, на которое хотели бы поступить. Об этом свидетельствуют данные имеющегося в распоряжении ТАСС опроса, проведенного образовательной компанией Maximum Education.

"63% опрошенных выпускников школ уже определились с вузом, куда хотели бы поступить, а также с направлением подготовки. Четверть опрошенных одиннадцатиклассников, 26%, пока определились только с направлением подготовки, но не определились с вузом. 8% школьников не определились ни с вузом, ни с направлением, и 3% школьников определились только с вузом", - говорится в сообщении.

Согласно данным опроса, 89% опрошенных выпускников планируют после окончания школы поступать в российские вузы, только 2% хотят учиться за границей. 4% признались, что этот вопрос остается для них открытым, а 1% собирается устроить себе год отдыха.

При этом получить 270 и более баллов за три экзамена, если бы они сдавались уже на следующей неделе, смогли бы, по их мнению, только 3% выпускников. 35% опрошенных считают, что в этом случае смогли бы рассчитывать на результат 150-200 баллов. Четверть одиннадцатиклассников рассчитывали бы на 200-230 баллов, 18% - на 230-250 баллов, 9% - менее чем на 150 баллов.

В ходе опроса также выяснилось, что 43% выпускников в оставшееся до ЕГЭ время планируют уделять подготовке от одного до трех часов ежедневно. 37% опрошенных планируют готовиться по 3-5 часов в день, 8% - 5-7 часов в день, 7% - менее часа в день. "5% опрошенных выпускников рассчитывают уделять подготовке к ЕГЭ более 7 часов в день ежедневно", - говорится в сообщении.

Что касается результатов последнего года подготовки, то 52% опрошенных заявили, что их баллы значительно выросли. 33% выпускников считают, что за учебный год их баллы увеличились незначительно, 11% не знают, выросли их баллы за год или нет.

Об опросе и ЕГЭ

Опрос проведен с 14 по 22 апреля среди тысячи одиннадцатиклассников со всех регионов России.

Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. ГВЭ участники будут сдавать в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные - 13-17 июля и 3-15 сентября. ЕГЭ в этом году сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы.