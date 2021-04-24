Прививки без предварительной записи. Как проходит вакцинация от коронавируса в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка в пятницу сделали доступной вакцинацию для любого жителя города без предварительной записи - впервые в одном из крупнейших городов США прививку можно сделать, просто зайдя с улицы. Для того, чтобы получить первую дозу вакцины Pfizer или Moderna нужно менее получаса времени и любой документ с фотографией, в чем смог убедиться корреспондент ТАСС.

Основой вакцинации в Нью-Йорке еще в феврале стали масштабные хабы - оборудованные на стадионах, в концертных залах и музеях центры, где одновременно прививаться могут сразу десятки людей. Один из таких центров был создан в Американском музее естественной истории рядом с Центральным парком. За последние недели он стал одним из символов борьбы с коронавирусом. Прививки делают в одном из главных залов музея под огромной моделью голубого кита в натуральную величину. Сделанные в этом месте фотографии часто используются для иллюстрации историй про борьбу нью-йоркцев с пандемией.

Попасть в расположенный в музее центр можно прямо из метро. В первом зале за двумя десятками столов идет фиксация данных прививающихся - не болел ли человек в последние дни, не бывает ли у него аллергических реакций. Вся процедура занимает минут пять, для ее прохождения достаточно предъявить водительские права или любой другой документ с фотографией. По возможности следует подтвердить постоянное проживание в Нью-Йорке, но можно обойтись и без этого. В основном зале, где идет вакцинация, оборудованы несколько десятков отдельных кабинок для прививок, а за ними - 50 мест для наблюдения в течение 15 минут за только что привившимися. Очередей при такой организации нет. Приходить можно в любое время дня и ночи, напоминают сотрудники центра при записи на вторую прививку.

Достичь этого результата удалось далеко не сразу. "Сейчас, конечно, процедура организована очень удобно, но совсем недавно все было не так, - рассказала корреспонденту ТАСС одна из пришедших на вакцинацию женщин. - Тогда сделать прививку могли только пожилые люди. Я несколько раз пыталась записать свою мать, вставала для этого в пять утра, караулила появление слотов для записи на сайте, но все равно смогла сделать это не с первого раза".

В конце февраля начали открываться хабы вакцинации, подобные тому, что работает в музее под китом, и ситуация стала меняться. На каком-то этапе проблемой стали очереди. В конце марта записаться на прививку получили возможность все жители города старше 30 лет, с начала апреля - старше 16. Даже крупным центрам не всегда удавалось справиться с наплывом желающих. "Я записалась в начале апреля, но пришла, увидела очередь и решила, что лучше приду потом, - рассказала еще одна посетительница пункта вакцинации. - Но если честно, я наверное просто испугалась прививаться".

Пройденный Нью-Йорком за два месяца путь может служить иллюстрацией подхода к вакцинации в США в целом. Если в начале февраля привиться было практически невозможно, то теперь сделать это можно в минимальное время и без каких-либо трудностей. Возвращение к использованию вакцины Johnson & Johnson в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний США, очевидно, позволит вывести темпы вакцинации в США еще на более высокий уровень. По сведениям федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, более 41,3% населения штатов (свыше 137,2 млн человек) получили хотя бы одну дозу препарата от коронавируса. Примерно 27,5% (91,1 млн человек) прошли полную вакцинацию.