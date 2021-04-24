Председатель Сената Франции и руководство Армении почтили память жертв геноцида армян

ЕРЕВАН, 24 апреля. /ТАСС/. Председатель Сената Франции Жерар Ларше почтил в Ереване память жертв геноцида армян, возложив цветы к вечному огню Мемориала памяти жертв в Османской империи. Трансляцию из "Цицернакаберда" ("Крепость ласточки") ведут в субботу местные новостные порталы.

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Ранее мемориал посетили первые лица Армении: премьер-министр Никол Пашинян, президент Армен Саркисян и спикер парламента Арарат Мирзоян, которые почтили память жертв геноцида армян в Османской империи минутой молчания и возложили венки к вечному огню.

24 апреля ежегодно в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян. В этот день в 1915 году началась депортация представителей армянской интеллигенции из Константинополя. Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны.