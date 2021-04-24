Туристический сервис Russpass представил маршрут по Кирову

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Туристы смогут узнать историю мороженого, изучить космическую технику и прокатиться на колесе обозрения в рамках нового маршрута по Кирову, который представил сервис Russpass, разработанный по инициативе правительства Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Туристический сервис Russpass составил однодневный маршрут по достопримечательностям Кирова, которые будут интересны взрослым и детям. Начнется маршрут "День удивительных открытий в Кирове" с посещения музея истории мороженого, который находится на пешеходной Спасской улице", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в музее хранится больше тысячи единиц экспонатов на тему истории и производства замороженного лакомства во всем мире. Посетители смогут попробовать несколько сортов мороженого, в том числе с такими необычными вкусами, как бекон или твердый сыр. После этого туристы смогут погулять по Александровскому саду, отдохнуть в тени деревьев и сфотографироваться на мосту влюбленных.

Неподалеку от парка находится музей Циолковского, авиации и космонавтики. Экспозиция рассказывает об исследовании космического пространства и достижениях основоположника космонавтики - Константина Эдуардовича Циолковского. Кроме того, при музее работает космический центр имени В. П. Савиных. Он знакомит с историей освоения космоса, основными этапами космического полета, ракетами, современными спутниками и жизнью космонавтов на Международной космической станции.

"Далее маршрут приведет в Вятский палеонтологический музей, в котором хранятся экспонаты динозавров и древних млекопитающих. В завершение участники прогулки могут прокатиться на колесе обозрения в парке имени С. М. Кирова и увидеть город с высоты птичьего полета. Ожидается, что прогулка займет около шести часов", - добавляется в материале.

О сервисе

Russpass - цифровой туристический сервис, который помогает спланировать индивидуальный маршрут путешествия по России. Здесь можно купить билеты на самолет, поезд, различные экскурсии, в музеи и театры, а также узнать об интересных местах и полезных услугах. В сервисе доступно более 1,5 тыс. предложений для путешественников, включая туры и авторские маршруты. Соглашения о сотрудничестве с Russpass подписали все российские регионы.

Сервис разработан по инициативе правительства Москвы. Реализацию проекта курирует столичный комитет по туризму совместно с департаментом информационных технологий.

При планировании поездки на Russpass пользователи также могут приобрести билеты на самолет или поезд, а также забронировать гостиницу. План поездки, купленные билеты и бронь отеля сохранятся в личном кабинете пользователя, что упростит организацию путешествия.