Мишустин утвердил систему электронных сертификатов для людей с инвалидностью

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил запуск государственной информационной системы, которая позволит людям с инвалидностью получать средства реабилитации с помощью электронного сертификата. Об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Уже в 2021 году граждане с инвалидностью смогут получать средства реабилитации по электронному сертификату. Такую возможность обеспечит запуск государственной информационной системы. Положение о ней утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Государственная информационная система обеспечит учет сертификатов и тех, кто в них нуждается, а главное, заметно упростит процесс получения средств реабилитации", - говорится в сообщении.

Как пояснили в правительстве, в новой системе будет собрана вся информация о средствах реабилитации для льготников. Платформу синхронизируют с Единой государственной информационной системой социального обеспечения и порталом госуслуг. Данный сервис станет доступным для пользователей уже в октябре 2021 года. Отмечается, что электронный сертификат будет привязан к карте "Мир", на которую государством будет зачислена определенная сумма. На эти средства можно будет приобрести некоторые товары из перечня.

"В ближайшие годы практику электронных сертификатов планируют распространить и для обеспечения льготников лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием", - отметили в кабмине.

Мишустин также подписал постановление о формировании и утверждении перечней товаров, работ и услуг, которые можно получать по электронному сертификату.

Президент России Владимир Путин в конце декабря 2020 года подписал закон о внедрении электронного сертификата, предназначенного для покупки инвалидами технических средств реабилитации, лекарств и продуктов. Закон предусматривает использование электронного социального сертификата для обеспечения инвалидов и лиц, пострадавших на производстве, техническими средствами реабилитации, а также для обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Документом устанавливается круг лиц, которые вправе использовать электронный сертификат, а также виды товаров, работ и услуг, которые можно приобретать с помощью такого сертификата.