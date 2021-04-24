Володин призвал иностранные СМИ обратить внимание на свободу слова за рубежом

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал зарубежные СМИ и страны, которые они представляют, уделять больше внимания свободе слова и правам граждан в своих государствах, а не вмешиваться во внутренние дела России. Тезисы, озвученные в разговоре с зарубежными изданиями сразу после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, Володин опубликовал в субботу в своем Telegram-канале .

"Займитесь своими внутренними вопросами, займитесь правами граждан. Вы их разгоняете зимой, поливаете водой, колотите дубинками, вы слезоточивый газ используете, пули резиновые. Какие вы можете нам стандарты привнести, кроме того, что некоторых граждан, завербовав, потом бросаете, как ненужные, отработанные материалы?" - отметил Володин, обращаясь к представителям иностранных СМИ.

При этом, он подчеркнул, что журналисты зарубежных изданий не проявляют солидарности с российскими СМИ и "ведут себя по-хамски". Так, приводит пример Володин, никто из них не обратил внимание на закрытие оппозиционных изданий на Украине. "Все потому, что вы кормитесь с рук этих государств и забыли про стандарты", - считает Володин.

Он уверен, что зарубежные СМИ и страны, которые они представляют, не "устраивает одно - что Россия развивается". Так, отмечает Володин, в докладе секретных служб США, который есть в открытом доступе, поставлена конкретная задача в отношении президента РФ Владимира Путина: "Ослабить его и сделать все для того, чтобы он как можно быстрее ушел с этой должности". "Понятно совершенно. Путин - наше преимущество. И вы делаете все для того, чтобы нас его лишить. И эти вызовы мы воспринимаем как вызовы каждому из нас, потому что они касаются нашего президента. Оскорбления в его адрес - это оскорбления граждан нашей страны", - подчеркнул Володин.

При этом, по его словам, российские власти предоставляют представителям зарубежных изданий возможность работать в стране. "Вы участвуете в парламентских пулах, у вас есть возможность у нас спросить. Я перед вами стою и объясняю нашу политику", - отметил Володин, подчеркнув, что зарубежным политикам следовало бы также относиться, например к Sputnik или RT.

"Санкции, угрозы, постоянные обвинения. Мы это проходим, но мы не вмешиваемся к вам. Поэтому вы живите по своим законам, и к нам не надо вмешиваться", - добавил Володин.