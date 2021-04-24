Миронов уверен, что решение о всеобщей индексации пенсий будет принято в ближайший месяц

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов считает, что решение о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам будет принято в течение месяца.

"Уверен, что мы в ближайший месяц это увидим", - сказал Миронов, выступая на партийном мероприятии.

Политик обратил внимание на то, что в ходе послания Федеральному собранию президент не сказал "ни слова о пенсионерах". "Это плохо, но, с другой стороны, я понимаю, почему президент об этом не сказал. А потому что правительство не выполнило поручение президента в том объеме и в тех качественных параметрах, в которых мы ставили эту задачу, и президент не смог сказать Федеральному собранию, что принято то или иное решение", - убежден лидер справороссов.

В январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что кабмин представил в срок "поливариантное видение" вопроса, окончательное решение будет принято позже.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Отмечалось, что это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и сенаторы неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.