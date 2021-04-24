В Чехии выявили индийский штамм коронавируса

ПРАГА, 24 апреля. /ТАСС/. Штамм коронавируса, который впервые был обнаружен в Индии, появился в Чехии. Об этом сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения Чехии Петер Аренбергер.

Этот штамм был выявлен в городе Градец-Кралове (восток Чехии) у студентки, которая прибыла из Индии. Медики приняли необходимые меры для пресечения передачи инфекции, распространение которой, по словам главы Минздрава, было ограничено действующими в стране санитарно-эпидемиологическими мерами, включая временный запрет очного обучения в вузах.

Ранее индийский вариант коронавируса был обнаружен на территории Великобритании, после чего страна ужесточила правила въезда из Индии. Как 19 апреля сообщил глава Минздрава королевства Мэтт Хэнкок, в настоящий момент британские эксперты устанавливают, является ли новый штамм более заразным или смертоносным по сравнению с первоначальным генетическим вариантом нового коронавируса, а также то, насколько хорошо от него защищают вакцины.

В Чехии, население которой составляет 10,702 млн граждан, общее число инфицированных коронавирусом за время пандемии составило 1 618 068. Из них вылечился 1 524 041 заразившийся. В стране умерли 28 920 пациентов с заболеванием, вызванным заражением коронавирусом.