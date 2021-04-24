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Пандемия COVID-19

СМИ: в больнице в Нью-Дели умерли 25 человек с коронавирусом из-за нехватки кислорода

Главврач Jaipur Golden Hospital сообщил, что баллоны с кислородом должны были доставить днем 23 апреля, но из-за задержки их привезли к полуночи

ТАСС, 24 апреля. По меньшей мере 25 пациентов с коронавирусом умерли в ночь на субботу в больнице в Нью-Дели из-за нехватки медицинского кислорода в учреждении. Об этом со ссылкой на главврача больницы Jaipur Golden Hospital в субботу сообщил телеканал NDTV.

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По словам главврача, баллоны с кислородом должны были доставить в пятницу днем, но из-за задержки их привезли к полуночи. Он также отметил, что по крайней мере 215 поступивших в больницу пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и нуждаются в дополнительном кислороде.

Как отмечает телеканал, это уже вторая больница Нью-Дели, которая в субботу сообщила о нехватке медицинского кислорода.

Власти Индии зарегистрировали в субботу 346 786 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало третьим подряд мировым антирекордом суточного прироста заразившихся. Общее число инфицированных за все время эпидемии в стране составило 16 610 481.

Теги
ИндияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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