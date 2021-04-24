Во Владивостоке открыли памятник пограничникам, погибшим в конфликте на реке Уссури

ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля. /ТАСС/. Памятник защитникам Отечества, погибшим в 1969 году в результате приграничного инцидента на реке Уссури, открыт в субботу во Владивостоке. На монументе высечены имена старших лейтенантов 57-го погранотряда Героя Советского Союза (посмертно) Ивана Стрельникова и кавалера ордена Красного Знамени (посмертно) Николая Буйневича.

"Памятник защитникам Отечества посвящен начальнику пограничной заставы старшему лейтенанту Ивану Стрельникову и оперуполномоченному особого отдела КГБ при СМ СССР старшему лейтенанту Николаю Буйневичу, геройски погибшим 2 марта 1969 года на острове Даманский, - сообщила пресс-служба правительства Приморья <...> Монумент выполнен коллективом студии военных художников имени Грекова. Автор проекта - народный художник Российской Федерации, скульптор Михаил Переяславец. Памятник стал последней работой выдающегося деятеля искусства", - говорится в сообщении.

В ближайшее время на монумент нанесут имена всех героев, по замыслу организаторов он станет символом мужества, стойкости и героизма защитников Отечества. После торжественной церемонии открытия у основания монумента заложили капсулу с освященной землей, которую привезли с острова Даманский.

Советско-китайский конфликт на реке Уссури произошел весной 1969 года. Тогда погибли 58 советских бойцов, еще 94 получили ранения. Четыре человека получили звание Героя Советского Союза. Весной 1970 года в парке имени Калинина в Дальнереченске (самый северный и старейший город Приморья недалеко от границы с КНР) был открыт мемориал в их честь. В 2004 году все пограничные споры с Китаем были урегулированы после подписания Дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе на ее восточной части.