Коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до 1,01

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу вновь превысил единицу и достиг 1,01, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В трех из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся показатель оказался больше 1. Это Москва (1,04), Подмосковье (1,02) и Свердловская область (1,01).

В Санкт-Петербурге и Красноярском крае коэффициент остался на уровне 0,99, до этой отметки он вырос в Иркутской и Ростовской областях. В Архангельской области показатель составил 0,97, в Воронежской - 0,96, в Нижегородской - 0,95.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.