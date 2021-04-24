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Пандемия COVID-19

Власти Германии ужесточают условия въезда из Индии из-за нового штамма коронавируса

В страну смогут въезжать только граждане ФРГ, они должны будут перед полетом сделать тест и сразу после въезда уйти на 14-дневный карантин

БЕРЛИН, 24 апреля. /ТАСС/. Правительство ФРГ ужесточает условия въезда в страну из Индии из-за распространения там нового штамма коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke.

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"Обнаруженная в Индии новая мутация вируса очень сильно беспокоит нас. С тем чтобы не подвергать опасности нашу прививочную кампанию, нужно значительно ограничить пассажирское сообщение с Индией", - сказал он, пояснив, что власти ФРГ решили объявить эту страну зоной повышенного риска.

"С ночи на воскресенье из Индии смогут въезжать только граждане Германии. Они должны будут перед полетом сделать тест и сразу после въезда уйти на 14-дневный карантин", - заявил Шпан.

Власти Индии зарегистрировали в субботу 346 786 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало третьим подряд мировым антирекордом суточного прироста заразившихся. Общее число инфицированных за все время эпидемии в стране составило 16 610 481.

Теги
ИндияГерманияПандемия COVID-19
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