"Справедливая Россия - За правду" опровергла сбор подписей за установку памятника Сталину

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - За правду" не планирует собирать подписи за установку в Москве памятника Сталину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы справороссов, распространенном в субботу.

"В некоторых СМИ ранее появилась информация о том, что партия собирает подписи за установление памятника Иосифу Сталину. Данная информация не соответствует действительности", - указывается в тексте.

Подчеркивается, что партия "не планировала и не будет собирать подписи по данному вопросу". "Высказанное до этого предложение в СМИ - частное мнение отдельного члена партии и не отражает позицию всей партии, а также ее руководящих органов", - заявили в пресс-службе.