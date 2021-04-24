Культурные традиции малой народности ли на Хайнане возрождаются с новой силой

ХАЙКОУ /Китай/, 24 апреля. /ТАСС/. Культурные традиции народности ли, а также мяо - двух самых многочисленных национальных меньшинств на Хайнане - в последнее время возрождаются с новой силой, привлекая внимание туристов и любителей экзотики. Об этом говорится в материале, предоставленном ТАСС пресс-канцелярией отдела пропаганды парткома провинции.

Как в нем отмечается, упомянутые автохтонные этносы недавно отметили свой главный праздник - "Две тройки" (приходится на 3 марта по лунному календарю, в 2021 году соответствует 14 апреля - прим. ТАСС). В эту дату, посвященную удачной охоте и богатому урожаю, по традиции принято заводить романтические знакомства.

В связи с активно проводимой китайскими властями политикой по защите и сохранению национальной культуры в мае 2006 года Госсовет КНР внес данный праздник в список нематериального наследия. Обычно его отмечает население, проживающее в центральной и южной части Хайнаня, - там, где сосредоточена основная часть малых народностей острова.

Легенда об Энян и Агуе

Народность ли считается самым древним этносом Хайнаня, который заселил остров более 3 тыс. лет назад. Сейчас большинство его представителей проживает в районе реки Шуйманьхэ и в местности, прилегающей к горе Учжишань в центральной части провинции. В этих районах произрастают густые тропические леса и сохранились традиции, уходящие корнями в доисторическую эпоху.

По поводу "Двух троек" в этих краях существует легенда о Энян - девушке, которую однажды похитил дух в обличье ворона. Вызволить ее из плена взялся юноша по имени Агуй, который пробрался в логово злодея, однако в итоге не смог выполнить миссию, поплатившись жизнью.

Согласно преданию, позднее Энян сама убила похитителя, избавив местных жителей от его бесчинств и отомстив за гибель Агуя. В день гибели юноши и отмечается праздник, который стал местным аналогом "дня святого Валентина".

Культурная и экономическая составляющая

С 2014 года в период "Двух троек" в районе горы Учжишань ежегодно проводится все больше мероприятий, связанных с древними обрядами почитания предков. Согласно поверью, обитающий в этих местах дух земли оберегает народность ли.

Помимо религиозных ритуалов при наступлении главного праздника там принято организовывать танцы, песенные состязания, соревнования по стрельбе из лука и прочие многочисленные мероприятия, привлекающие внимание туристов. В последнее время при поддержке правительства к этим событиям приурочены выставки, конференции, деловые встречи, презентации культурного и экономического потенциала.

Кроме того, в эту дату местные жители устраивают праздничные посиделки, в ходе которых принято угощать гостей вином из горных орхидей, имеющим сладковатый и немного терпкий привкус. Благодаря усилиям местных властей "Две тройки" уже стали культурным брендом Хайнаня, известным по всему Китаю.

Согласно официальной статистике, на Хайнане проживает 48 из 55 малых народностей КНР. На представителей этих этносов приходится около 20% населения провинции. Большинство жителей, относящихся к национальным меньшинствам, - потомки тех, кто много столетий назад мигрировал на остров из различных регионов материковой части Китая.