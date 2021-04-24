Первая гуманитарная партия российской вакцины "Спутник V" прибыла в Молдавию

КИШИНЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V", которую правительство России выделило Молдавии в качестве гуманитарной помощи, прибыла в субботу в Кишинев. Самолет МЧС России Ил-76 из Москвы в международном аэропорту встретили председатель парламента Зинаида Гречаный и посол РФ в Молдавии Олег Васнецов, передает корреспондент ТАСС из аэропорта.

"Сегодня в республику были доставлены 142 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Еще 40 тыс. будут доставлены в следующей партии. Благодарим наших российских партнеров за щедрую братскую помощь молдавскому народу. Я знаю, что подавляющее большинство наших граждан хотят вакцинироваться российским препаратом, и мы ведем переговоры, чтобы закупить в России еще не менее 1 млн доз вакцины", - отметил лидер Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент страны Игорь Додон, сопровождавший груз. Депутат Госдумы РФ Виктор Селиверстов, который также прилетел бортом МЧС, отметил "заслугу партии социалистов в получении российской помощи". "Нам очень важно, чтобы это была не последняя партия, а она, действительно, не последняя, будем еще доставлять вакцину в Молдавию. Партия "Единая Россия" вам это гарантирует", - подчеркнул он.

Часть партии "Спутника" - 62 тыс. доз - предназначена для непризнанного Приднестровья. Кроме того, власти Молдавии ведут переговоры с руководством и производителями РФ о закупке более 700 тыс. доз вакцины.

Ситуация в стране

В Молдавию уже поступило около 292 тыс. доз вакцин, которые были выделены республике через международную платформу распределения вакцин COVAX и правительством Румынии. Это около 266 тыс. доз препарата AstraZeneca, 24 тыс. доз Pfizer и 2 тыс. доз Sinopharm.

По оценкам властей, Молдавии с населением около 3,4 млн человек (включая непризнанное Приднестровье) потребуется примерно 4,8 млн доз (на два этапа вакцинации), чтобы привить примерно 70% населения. Как ожидается, по линии COVAX страна получит в качестве помощи 20% от необходимого объема, еще 30% сможет купить через эту платформу по льготной цене. Остальные объемы Кишинев будет закупать напрямую у производителей. На данный момент на предложение правительства республики откликнулась только китайская фармацевтическая компания Sinovac Biotech.

Согласно последним данным, всего в республике выявлено 248 518 инфицированных (больше 7% населения), 5,6 тыс. пациентов умерли.