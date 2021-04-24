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Опрос: почти четверть россиян планировали отпуск между майскими выходными

Более трети из них собираются поехать на дачу, отмечается в данных Работа.ру
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Порядка 23% опрошенных россиян сообщили, что планировали отпуск в даты с 4 по 7 мая, то есть между майскими праздниками. При этом больше трети поедут в отпуск на дачу, говорится в результатах опроса Работа.ру.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Майские праздники будут длиться с 1 по 3 число и с 8 по 10. Таким образом, россияне будут отдыхать 10 дней подряд.

"23% участников исследования указали, что запланировали отпуск с 4 по 7 мая", - говорится в результатах исследования. Отмечается, что 77% не планировали отпуск в эти дни.

Более трети (35%) опрошенных из числа тех, кто планировал отпуск, указали, что собираются поехать на дачу. Четверть респондентов (24%) отправятся в путешествие в другой город, а 4% - в другую страну. Еще 37% жителей России проведут майский отпуск дома.

Опрос проводился среди 5 тыс. респондентов в апреле 2021 году во всех округах РФ.

 

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