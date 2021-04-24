Судно April с опасным грузом передали владельцу за пределами территориальных вод России

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Сухогруз April, с которого в феврале была эвакуирована часть экипажа с признаками отравления и которое с опасным грузом два месяца находилось в водах РФ, возращено владельцу. Об этом говорится в сообщении на сайте Росморречфлота.

"Успешно завершена аварийно-спасательная операция с сухогрузом April, более двух месяцев находившимся под контролем Морспасслужбы в водах РФ с опасным грузом используемого к металлургии химиката ферросилиция с токсичными свойствами. В 10:50 мск 24 апреля морской спасательный буксир "Меркурий" за границей территориальных вод РФ передал судовладельцу аварийный сухогруз", - говорится в сообщении.

В настоящее время судно взято на буксир и следует на юг Черного моря к берегам Турции. Судовладельцем является стамбульская компания Viya Ship Management Co.

Судно April под панамским флагом 19 февраля на подходе к Керченскому проливу запросило эвакуацию экипажа в связи с отравлением моряков. Один из них умер, еще пятеро были доставлены в Темрюк и госпитализированы 20 февраля, позже их выписали из больницы. По данным Росморречфлота, судно перевозило ферросилиций, который при намокании может выделять газ, причиной отравления моряков могли стать химикаты. В Темрюкском районе действовал режим повышенной готовности.

Специалисты устранили повреждения корпуса и крен судна, была обеспечена безопасность груза, он не представляет угрозы для населения и окружающей среды, так как утечек токсичных газов нет. В Росморречфлоте сообщали, что, по предварительным данным, на судне находились пять граждан Турции, два гражданина Грузии и один гражданин Украины.