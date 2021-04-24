СМИ: медики во Франции случайно вкололи пациентам физраствор вместо вакцины от COVID-19

ПАРИЖ, 24 апреля. /ТАСС/. Медики в городе Эперне (департамент Мрна, северо-восток страны) по ошибке вкололи 140 пациентам физраствор вместо вакцины от коронавируса производства компании Pfizer. Об этом в субботу сообщил телеканал BFM .

Согласно сообщению местного медицинского учреждения, "эта инъекция не несет никаких рисков для здоровья, однако курс вакцинации этих пациентов не завершен". После обнаружения ошибки больница незамедлительно связалась с пациентами и пригласила их на повторную вакцинацию.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии в стране выявлено более 5,4 млн случаев заражения коронавирусом, от осложнений, вызванных COVID-19, умерли более 102 тыс. человек. Кампания по вакцинации населения во Франции стартовала 27 декабря прошлого года. К настоящему моменту первый компонент препарата от COVID-19 получили более 13,5 млн жителей страны. На данный момент во Франции прививки делают лицам старше 55 лет, а также людям с тяжелыми заболеваниями, медикам и некоторым другим категориям граждан.