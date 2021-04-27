В России начали производить первые в мире комбинированные тесты на ВИЧ, гепатиты и сифилис

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Российская биотехнологическая компания "Биопалитра" запустила в Санкт-Петербурге серийное производство тест-системы "Мультискрин" для диагностики ВИЧ, гепатитов и сифилиса, передает корреспондент ТАСС. Это первый в мире комбинированный тест, который одновременно выявляет сразу четыре заболевания.

"По ежегодным отчетам Росздравнадзора, эпидемиологическая ситуация с данным инфекциями довольно серьезная. <…> Выявляемость и ранняя диагностика данных инфекций, а также контроль и ранняя терапия позволили бы существенно улучшить эпидемиологическую ситуацию в России и уменьшить количество заболевших", - рассказал журналистам директор по развитию "Биопалитры" Андрей Березин.

"Мультискрин" - запатентованная тест-система, которая за один анализ позволяет выявить наличие маркеров ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, сифилиса. Это один из самых востребованных в мире комплексов анализов, необходимых при госпитализации, в службе крови и ряде других ситуаций. По данным компании, это первая подобная разработка в мире. "Мы искали, именно для этого набора инфекций нет аналогов", - пояснил ТАСС главный разработчик "Мультискрина" Николай Максимов.

Тест-система прошла клинические испытания на базе новосибирского НИИ "Вектор" Роспотребнадзора и получила регистрационное удостоверение. Кроме того, разработка прошла дополнительные тестирования на базе московского НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Исследования подтвердили специфичность и чувствительность на высоком уровне.

"Наши компетенции и наш опыт технологический, научный в разработке позволили создать уникальную систему, которая за меньшее время позволяет проводить большее количество исследований и существенно бы снизило нагрузку на систему здравоохранения как в денежном эквиваленте, так и эквиваленте человеческого труда", - отметил Березин. Как заявляют в компании, результат исследования становится известен через 1 час 55 минут, что в три раза быстрее, чем отдельная диагностика по каждой инфекции.

О производстве

Плановая мощность запущенного производства составит 5,76 млн тестов в год. Первую опытную партию продукции компания направила в одну из федеральных сетей клинико-диагностических лабораторий. В конце 2021 года "Биопалитра" намерена открыть дополнительную производственную площадку и увеличить мощность производства до 23 млн тестов в год.

По мнению Березина, производство тест-систем позволит сократить долю зарубежных поставщиков на данном рынке и заместить их отечественными. Кроме того, по словам директора по развитию, к разработке уже проявили интерес за рубежом. "Уже есть заинтересованность на Ближнем Востоке, в странах Южной Африки и странах Южной Америки. Там, где эпидемиологическая ситуация с данными заболеваниями также серьезная", - сказал он.

В начале 2018 года Фонд развития промышленности (группа ВЭБ.РФ) предоставил "Биопалитре" льготный заем в размере 50,7 млн рублей на серийный запуск производства тест-систем. Общий бюджет проекта превысил 137 млн рублей.