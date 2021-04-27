Путин заявил, что власти будут поэтапно вводить новые программы поддержки семей

Глава государства напомнил об уже предпринятых мерах поддержки, часть из которых была объявлена в послании парламенту 21 апреля. "Это не последнее, что мы вместе с вами должны сделать", - обратился Путин к законодателям.

"Татьяна Алексеева [Голикова, вице-премьер] знает, мы вместе занимаемся этими вопросами, но будем делать все постепенно, но делать будем дальше обязательно, будем дальше выстраивать наши программы поддержки российских семей поэтапно", - заверил президент.

Путин попросил законодателей держать на постоянном контроле выполнение всех принятых решений по социальной поддержке граждан, семей с детьми. "В дополнение к уже установленным пособиям мы последовательно принимали решения по поддержке российских семей, поэтапно: сначала для детей до 3 лет, потом от 3 до 7 лет, теперь предложены новые меры - ввести выплату на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях", - напомнил глава государства. По его словам, дети, растущие в неполных семьях, "к сожалению, находятся в наиболее уязвимом положении".

Также президент упомянул о денежной выплате для будущих мам в случае трудной материальной ситуации. "Кроме того, в августе единовременно перечислим 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста, включая и тех ребят, которые 1 сентября только пойдут в первый класс", - добавил Путин. Он пояснил, что эти меры связаны с положением на рынке труда, который из-за пандемии коронавируса "не восстановлен, безработица выше, чем докризисный уровень". "Тенденции в целом положительные, но пока рынок не восстановлен, заработные платы в реальном выражении растут потихонечку, но все-таки уровень доходов российских семей за время пандемии упал. Нужно поддержать семьи, в которых есть дети школьного возраста", - считает Путин.