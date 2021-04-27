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Минпросвещения намерено заменить учебники по истории в колледжах

Речь идет об учебном пособии, на которое указал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Минпросвещения намерено заменить в колледжах учебники по истории, где слабо отражены события Сталинградской битвы, со следующего учебного года, заявил журналистам глава ведомства Сергей Кравцов.

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Он сообщил, что Минпросвещения совместно депутатами Госдумы уже подготовило пакет нормативных поправок в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", которые позволят в усилить контроль качества учебников. Так, опыт использования федерального перечня планируется распространить на систему среднего профобразования.

"Надеюсь, что этот законопроект будет принят и со следующего учебного года во всех колледжах будут те учебники истории, в которых не будет тех фактов, о которых говорил наш президент", - сказал Кравцов.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что учебник по истории, в котором слабо отражены события Сталинградской битвы и на который в послании Федеральному собранию указал президент РФ Владимир Путин, используется в колледжах. При этом ошибок и искажений в изданиях, которые в настоящее время используются в школах, обнаружить не удалось.

Выступая с посланием к Федеральному собранию 21 апреля, президент признался, что иногда с удивлением читает некоторые школьные учебники, в которых отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например о Сталинградской битве. Глава государства задал вопрос о том, кто пишет и пропускает такие учебные пособия.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
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