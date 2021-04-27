Минпросвещения намерено заменить учебники по истории в колледжах

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Минпросвещения намерено заменить в колледжах учебники по истории, где слабо отражены события Сталинградской битвы, со следующего учебного года, заявил журналистам глава ведомства Сергей Кравцов.

Он сообщил, что Минпросвещения совместно депутатами Госдумы уже подготовило пакет нормативных поправок в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", которые позволят в усилить контроль качества учебников. Так, опыт использования федерального перечня планируется распространить на систему среднего профобразования.

"Надеюсь, что этот законопроект будет принят и со следующего учебного года во всех колледжах будут те учебники истории, в которых не будет тех фактов, о которых говорил наш президент", - сказал Кравцов.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что учебник по истории, в котором слабо отражены события Сталинградской битвы и на который в послании Федеральному собранию указал президент РФ Владимир Путин, используется в колледжах. При этом ошибок и искажений в изданиях, которые в настоящее время используются в школах, обнаружить не удалось.

Выступая с посланием к Федеральному собранию 21 апреля, президент признался, что иногда с удивлением читает некоторые школьные учебники, в которых отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например о Сталинградской битве. Глава государства задал вопрос о том, кто пишет и пропускает такие учебные пособия.